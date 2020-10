Unionsspitze für dezentralen CDU-Bundesparteitag - Zeitung

BERLIN (Dow Jones)--Den CDU-Spitzengremien werden am Montag nach einem Bericht der Bild verschiedene Alternativszenarien für den Anfang Dezember in Stuttgart geplanten Bundesparteitag vorgestellt, der wegen des Corona-Infektionsgeschehens bedroht ist.

Im Gespräch sind demnach unter anderem eine Verschiebung ins Frühjahr, die Verlegung des Parteitags an einen Ort mit niedrigem Infektionsgeschehen wie beispielsweise Leipzig und ein dezentraler Parteitag an verschiedenen Orten. Eine solche Video-Zusammenschaltung mehrerer kleiner, gleichzeitig abgehaltener Treffen hätte den Vorteil, dass nicht 1.001 Delegierte in einer Halle zusammenkommen und sich womöglich gegenseitig mit Corona anstecken, so die Zeitung.

Das letztere Modell wird von der Parteiführung inzwischen favorisiert, erfuhr Bild ohne Nennung von Quellen. Dem Vernehmen nach wollen sowohl Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer als auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die geplante Entscheidung über den neuen CDU-Vorsitzenden nicht weiter verschieben.

Ein Komplett-Parteitag an einem anderen Ort wäre dem Risiko ausgesetzt, dass in der Planungszeit zwischen Anfang November und Anfang Dezember auch dort das Infektionsgeschehen eskaliert. Die dezentrale Variante hat demgegenüber den Vorteil, dass auch CDU-Mitglieder aus Hochrisikogebieten in ihrer jeweiligen Region zugeschaltet werden und dann in geheimer, persönlicher Wahl abstimmen können, ohne reisen zu müssen.

Ein CDU-Sprecher sagte Dow Jones Newswires auf Anfrage, das der Bericht Spekulation sei und erst am Montag über das weitere Vorgehen im Bundesvorstand entschieden werde.

Auf dem für den 4. Dezember geplanten Bundesparteitag wollen sich drei Bewerber zur Wahl stellen: der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen.

October 23, 2020 04:48 ET (08:48 GMT)