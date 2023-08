Uniper Aktie News: Uniper schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 5,79 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 5,79 EUR zu. Die Uniper-Aktie legte bis auf 5,96 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 580.951 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (2,09 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,62 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.757,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

