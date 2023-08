Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Uniper-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 5,80 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,82 EUR zu. Bei 5,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.566 Stück gehandelt.

Bei 8,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,46 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 63,95 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,62 EUR je Uniper-Aktie an.

Am 04.05.2023 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -8,47 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 01.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -10,564 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie hebt zweistellig ab: Uniper erhöht Jahresziele - Rückzug des Staates forciert

RWE- und Uniper-Aktien tiefer: EU-Kommission für Austritt aus umstrittenem Energieabkommen

Blackouts im Winter abgewendet: Ist die Energiekrise in Europa nun vorüber?