Kursentwicklung im Fokus

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittag ins Minus

01.09.25 12:05 Uhr
Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Mittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 36,80 EUR.

Die Uniper-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr um 1,7 Prozent auf 36,80 EUR ab. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 36,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,95 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 572 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 55,78 EUR. Mit einem Zuwachs von 51,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 35,05 EUR fiel das Papier am 11.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 4,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

