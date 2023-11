Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 4,85 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 4,85 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 5,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 350.046 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 8,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,29 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 132,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,40 EUR.

Am 04.05.2023 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 34.209,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 68.757,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Uniper Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie springt hoch: Uniper konkretisiert Ausblick für Gesamtjahr

Uniper-Aktie stürzt zweistellig ab: Reaktion auf Kapitalherabsetzung bei Uniper

Negative Stimmung an der Börse in Frankfurt: DAX fängt sich nach Rutsch unter 15.000 Punkte etwas