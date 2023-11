Uniper Aktie News: Uniper am Mittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 4,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 11:46 Uhr 1,1 Prozent. Bei 5,05 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 256.589 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 8,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Abschläge von 57,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,40 EUR.

Uniper veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -8,47 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Uniper am 28.02.2024 präsentieren. Uniper dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie springt hoch: Uniper konkretisiert Ausblick für Gesamtjahr

Uniper-Aktie stürzt zweistellig ab: Reaktion auf Kapitalherabsetzung bei Uniper

Negative Stimmung an der Börse in Frankfurt: DAX fängt sich nach Rutsch unter 15.000 Punkte etwas