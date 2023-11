Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 4,91 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 4,91 EUR nach oben. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,98 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.298 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 74,31 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,40 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,25 Prozent zurück. Hier wurden 34.209,00 EUR gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Uniper.

Analysten gehen davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Aktie ausweisen dürften.

