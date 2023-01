Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Montagvormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,78 EUR

Die Uniper-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 2,67 EUR. Bei 2,67 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.808 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 42,07 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 93,65 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,09 EUR am 28.12.2022. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 27,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,63 EUR aus.

Uniper veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal waren -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 68.757,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 85,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --18,350 EUR je Uniper-Aktie.

