Uniper Aktie News: Uniper haussiert am Dienstagmittag

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,0 Prozent auf 62,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 7,0 Prozent auf 62,08 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 65,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 60,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.682 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 161,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 159,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 16,20 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von -169,40 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 34.209,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 50,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 68.757,00 EUR umsetzen können.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uniper veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.03.2025 dürfte Uniper die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -211,280 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

