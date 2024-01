Uniper Aktie News: Uniper bricht am Dienstagnachmittag nach oben aus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,9 Prozent auf 61,98 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 6,9 Prozent auf 61,98 EUR. Bei 65,00 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.101 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2023 auf bis zu 161,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 159,76 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 49,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 2,50 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,20 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -169,40 EUR je Aktie erzielt worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.209,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 18.03.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -211,280 EUR je Uniper-Aktie.

Uniper-Aktie leichter: Umwelthilfe wirft Uniper Wassersverschmutzung vor

Uniper-Aktie zweistellig stärker: Aktionäre segnen Kapitalschnitt ab - Dividende ab 2024 möglich

Uniper-Aktie wechselt ins Plus: Uniper rechnet wegen Schiedsurteil mit Ergebnisbelastung