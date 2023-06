Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uniper 6,20 EUR

Die Uniper-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 23,1 Prozent auf 6,06 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 5,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,40 EUR. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.356.244 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2022 bei 23,54 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 288,58 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (2,09 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 65,50 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,86 EUR für die Uniper-Aktie.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -8,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

Uniper-Aktie setzt Erholungsrally mit zweistelligem Kursplus fort: Meldung über "signifikante Gewinne" beflügelt

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

