Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag tiefrot

Um 09:06 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6,3 Prozent auf 7,38 EUR ab. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 7,28 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 216.668 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 23,54 EUR markierte der Titel am 04.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 219,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (2,09 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,66 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,86 EUR je Uniper-Aktie an.

Uniper gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Uniper-Aktie setzt Erholungsrally mit zweistelligem Kursplus fort: Meldung über "signifikante Gewinne" beflügelt

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

Uniper-Aktie schwächer: Zwei Uniper-Vorstandsposten werden früher als geplant angetreten

