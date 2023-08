Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 12,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 12,9 Prozent auf 6,67 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 6,99 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,49 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.542.100 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,55 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 218,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 3,62 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

