Uniper Aktie News: Uniper schießt am Mittag hoch

02.08.23 12:05 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 13,3 Prozent im Plus bei 6,69 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 13,3 Prozent auf 6,69 EUR. Bei 6,99 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.835.241 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft. Mit einem Kursgewinn bis auf 8,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 220,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,62 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -8,47 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,25 Prozent auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 68.757,00 EUR umgesetzt. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Uniper am 31.10.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 07.08.2024. Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie Uniper-Aktie in Grün: Uniper strebt Klimaneutralität bis 2040 an Uniper-Aktie hebt zweistellig ab: Uniper erhöht Jahresziele - Rückzug des Staates forciert RWE- und Uniper-Aktien tiefer: EU-Kommission für Austritt aus umstrittenem Energieabkommen

