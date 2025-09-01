Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,45 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Uniper konnte um 11:40 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 36,45 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 36,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,15 EUR. Bisher wurden via Tradegate 273 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 3,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Uniper seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR je Aktie ausschütten.
Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,74 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,80 Mrd. EUR.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr
ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally
Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Uniper
Analysen zu Uniper
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|27.07.2023
|Uniper Hold
|Deutsche Bank AG
|26.07.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|19.01.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|16.12.2022
|Uniper Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.06.2022
|Uniper Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Uniper Hold
|Deutsche Bank AG
|07.09.2022
|Uniper Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.08.2022
|Uniper Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2022
|Uniper Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2022
|Uniper Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|26.07.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|19.01.2023
|Uniper Sell
|UBS AG
|16.12.2022
|Uniper Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.11.2022
|Uniper Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen