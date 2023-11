Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagnachmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Uniper zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 5,06 EUR.

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 5,06 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 5,07 EUR zu. Mit einem Wert von 4,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 185.276 Uniper-Aktien.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 2,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 142,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,40 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Uniper am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -8,47 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 28.02.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Uniper die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -10,564 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

