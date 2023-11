Uniper Aktie News: Uniper reagiert am Mittag positiv

Blick auf Uniper-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 4,95 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 4,95 EUR. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 5,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 72.296 Uniper-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 42,11 Prozent niedriger. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR. Abschläge von 57,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,40 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.757,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Uniper die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,564 EUR je Uniper-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie springt hoch: Uniper konkretisiert Ausblick für Gesamtjahr

Uniper-Aktie stürzt zweistellig ab: Reaktion auf Kapitalherabsetzung bei Uniper

Negative Stimmung an der Börse in Frankfurt: DAX fängt sich nach Rutsch unter 15.000 Punkte etwas