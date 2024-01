Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,3 Prozent auf 58,22 EUR.

Das Papier von Uniper befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,3 Prozent auf 58,22 EUR ab. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 58,16 EUR. Bei 62,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 13.733 Uniper-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 161,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2023 erreicht. 176,54 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.01.2023 Kursverluste bis auf 49,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 14,46 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 04.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 16,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren -169,40 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Uniper veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Uniper möglicherweise am 18.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Verlust von -211,280 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

