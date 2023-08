Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Uniper

Die Aktie von Uniper zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 6,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,8 Prozent auf 6,80 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,86 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,86 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.096 Uniper-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Gewinne von 25,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,09 EUR am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,62 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 04.05.2023 vor. Das EPS belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Uniper-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

