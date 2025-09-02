Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Mittwochmittag fester

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,7 Prozent auf 36,15 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:41 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 36,15 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 36,35 EUR. Bei 36,35 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Von der Uniper-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 657 Stück gehandelt.

Bei 55,78 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 54,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 3,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

