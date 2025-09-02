Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Uniper-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 35,65 EUR.

Die Uniper-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 35,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 36,35 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.172 Uniper-Aktien.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,05 EUR ab. Abschläge von 1,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt