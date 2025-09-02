DAX23.604 +0,5%ESt505.331 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,77 -0,4%Gold3.539 +0,1%
Profil
Aktienkurs im Fokus

Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag im Minus

03.09.25 09:24 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag im Minus

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 35,50 EUR abwärts.

Um 09:17 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 35,50 EUR. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 35,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,35 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 101 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Zuwachs von 57,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Uniper veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

