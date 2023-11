Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Freitagnachmittag

Kurs der Uniper

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 4,90 EUR abwärts.

Die Uniper-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 4,90 EUR. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 4,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 165.824 Uniper-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 74,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,09 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 57,34 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,40 EUR aus.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 34.209,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 50,25 Prozent verringert.

Die Uniper-Bilanz für Q4 2023 wird am 28.02.2024 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Uniper möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie in den Büchern stehen.

