Uniper Aktie News: Uniper gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 4,83 EUR.

Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:39 Uhr mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 4,83 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,75 EUR nach. Mit einem Wert von 4,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 124.085 Uniper-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,55 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,13 Prozent. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 56,70 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 2,40 EUR.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -8,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.209,00 EUR – das entspricht einem Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

