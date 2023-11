Uniper Aktie News: Uniper gibt am Freitagvormittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 4,94 EUR.

Die Uniper-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 4,94 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,86 EUR nach. Mit einem Wert von 4,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.258 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 73,22 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 2,40 EUR für die Uniper-Aktie.

Uniper gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50,25 Prozent auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 68.757,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 28.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Aktie aus.

