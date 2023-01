Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,05 EUR

Das Papier von Uniper befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,0 Prozent auf 3,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 3,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 603.950 Stück.

Bei 42,07 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 92,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,09 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 47,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,63 EUR je Uniper-Aktie an.

Am 03.05.2022 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 85,58 Prozent auf 68.757,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37.050,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Uniper am 09.03.2023 präsentieren.

2022 dürfte Uniper einen Verlust von -18,350 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

