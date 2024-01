Uniper Aktie News: Uniper schiebt sich am Mittag vor

So entwickelt sich Uniper

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Uniper. Zuletzt ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 58,84 EUR.

Das Papier von Uniper legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 58,84 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 60,60 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 58,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.536 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.06.2023 auf bis zu 161,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 173,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 49,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 15,36 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,50 EUR.

Uniper gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,20 EUR, nach -169,40 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 50,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.757,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 28.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Uniper rechnen Experten am 18.03.2025.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -211,280 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

