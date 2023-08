Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Kurs der Uniper

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 6,70 EUR zu. Die Uniper-Aktie legte bis auf 6,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 169.854 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 8,55 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,61 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 220,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 3,62 EUR angegeben.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 34.209,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.757,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Uniper-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Uniper-Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Aktie aus.

