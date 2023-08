Uniper im Fokus

Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Freitagvormittag ins Plus

04.08.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Uniper. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 6,70 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Uniper 6,71 EUR 0,09 EUR 1,39% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Uniper legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,70 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,70 EUR aus. Bei 6,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 35.233 Uniper-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,61 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 2,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 68,81 Prozent sinken. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,62 EUR für die Uniper-Aktie. Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 04.05.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,81 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -8,47 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,25 Prozent zurück. Hier wurden 34.209,00 EUR gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2024 erwartet. 2022 dürfte Uniper einen Verlust von -10,564 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Uniper-Aktie Uniper-Aktie in Grün: Uniper strebt Klimaneutralität bis 2040 an Uniper-Aktie hebt zweistellig ab: Uniper erhöht Jahresziele - Rückzug des Staates forciert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images