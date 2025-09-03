DAX23.757 +0,7%ESt505.340 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.547 -0,4%
Aktienentwicklung

Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag in Rot

04.09.25 12:05 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 35,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Uniper
35,80 EUR 0,25 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:52 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 35,95 EUR. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,70 EUR nach. Bei 36,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 644 Stück.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.08.2025 bei 35,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Uniper 11,80 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net



