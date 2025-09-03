Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 36,10 EUR abwärts.

Um 15:56 Uhr rutschte die Uniper-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 36,10 EUR ab. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,70 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,50 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.043 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 55,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 11.08.2025 auf bis zu 35,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 3,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,233 EUR je Uniper-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally

Uniper-Aktie gibt nach: Verlust zum Jahresstart - Ergebnisausblick bestätigt