Uniper Aktie News: Uniper zieht am Nachmittag an

Aktien in diesem Artikel Uniper 4,07 EUR

1,57% Charts

News

Analysen

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 4,11 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,18 EUR. Bei 4,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 390.309 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2022 markierte das Papier bei 25,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 83,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 2,09 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 96,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,63 EUR an.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 68.757,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.050,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 07.05.2024.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -10,564 EUR je Uniper-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie stärker: Diskussionen um Uniper-Wasserkraftwerke in Bayern - Aiwanger fordert staatliche Kontrolle

Uniper-Aktie gibt ab: Neuer Chef startet im Juli

Von Privatisierung bis Nachhaltigkeit: E.ON - Eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images