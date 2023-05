Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag in Rot

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,99 EUR

Um 15:48 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,03 EUR ab. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,85 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,09 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 265.803 Aktien.

Am 21.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,44 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,18 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 92,58 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,86 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach -8,47 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 34.209,00 EUR – eine Minderung von 50,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 68.757,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 07.05.2024.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,564 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

