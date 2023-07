Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochnachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 5,05 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 15:39 Uhr fiel die Uniper-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,05 EUR ab. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,95 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,14 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 146.377 Uniper-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,63 EUR erreichte der Titel am 21.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 150,00 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 141,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 9,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Uniper veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Uniper möglicherweise am 07.08.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Blackouts im Winter abgewendet: Ist die Energiekrise in Europa nun vorüber?

Talanx-Aktie in Grün: Investition in Wasserkraft aus Schweden

E.ON- und Uniper-Aktien sehr fest: Bundesnetzagentur will Strom- und Gasnetzbetreibern höhere Gewinnmöglichkeiten ermöglichen