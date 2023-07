Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 5,02 EUR.

Die Uniper-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr um 2,4 Prozent auf 5,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Uniper-Aktie bisher bei 4,95 EUR. Bei 5,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 110.091 Uniper-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,63 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2022. Mit einem Zuwachs von 151,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,09 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 140,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Am 04.05.2023 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,81 EUR gegenüber -8,47 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Uniper rechnen Experten am 07.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

