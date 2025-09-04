Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 35,90 EUR.

Die Uniper-Aktie wies um 15:59 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Uniper-Aktie bei 35,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,25 EUR. Zuletzt wechselten 1.414 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,78 EUR. Gewinne von 55,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 35,05 EUR fiel das Papier am 11.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

