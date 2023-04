Uniper Aktie News: Anleger schicken Uniper am Donnerstagmittag tief südwärts

Aktien in diesem Artikel Uniper 3,70 EUR

-7,50% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 6,3 Prozent auf 3,75 EUR. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 3,64 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 415.679 Stück.

Am 21.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 25,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,27 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Mit Abgaben von 79,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Am 03.05.2022 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -8,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 68.757,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.050,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Uniper am 04.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 07.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie stärker: Diskussionen um Uniper-Wasserkraftwerke in Bayern - Aiwanger fordert staatliche Kontrolle

Uniper-Aktie gibt ab: Neuer Chef startet im Juli

Von Privatisierung bis Nachhaltigkeit: E.ON - Eine Konzerngeschichte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images