Uniper Aktie News: Uniper zieht am Vormittag deutlich an

Die Uniper-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 5,28 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 5,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,07 EUR. Bisher wurden heute 133.900 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 23,52 EUR markierte der Titel am 07.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 345,62 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 60,40 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,86 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,81 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8,47 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,25 Prozent auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 68.757,00 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Uniper.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,564 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

Uniper-Aktie bricht zweistellig ein: Derzeit große Kursbewegungen in beide Richtungen

Uniper-Aktie setzt Erholungsrally mit zweistelligem Kursplus fort: Meldung über "signifikante Gewinne" beflügelt

Uniper-Aktie schließt im Plus: Uniper erwartet signifikante Gewinne

