Uniper Aktie News: Uniper am Montagvormittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 6,62 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 6,62 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Uniper-Aktie bis auf 6,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.214 Uniper-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 8,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 22,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Abschläge von 68,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,62 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 0,81 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -8,47 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 50,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR im Vergleich zu 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uniper am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,564 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

