DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
So bewegt sich Uniper

Uniper Aktie News: Uniper am Mittag in Grün

07.10.25 12:06 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag in Grün

Die Aktie von Uniper zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 33,15 EUR.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 33,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Uniper-Aktie sogar auf 33,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 577 Uniper-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 51,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 55,72 Prozent zulegen. Am 06.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,81 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,000 EUR aus.

Am 07.08.2025 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,13 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

