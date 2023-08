Uniper Aktie News: Uniper verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 6,06 EUR.

Die Uniper-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 6,06 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 5,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,11 EUR. Bisher wurden via XETRA 335.252 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2022 auf bis zu 8,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,00 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,09 EUR ab. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 190,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,62 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,81 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper -8,47 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 34.209,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 68.757,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Uniper.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

