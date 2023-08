Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,8 Prozent auf 5,94 EUR.

Die Uniper-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 5,94 EUR abwärts. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 225.190 Uniper-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2022 bei 8,55 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 44,04 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,09 EUR ab. Mit Abgaben von 64,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,62 EUR an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -8,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -10,564 EUR je Uniper-Aktie belaufen.

