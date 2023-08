Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 6,10 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 6,10 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 6,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,11 EUR. Bisher wurden heute 19.252 Uniper-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,55 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Bei 2,09 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Uniper-Aktie im Durchschnitt mit 3,62 EUR.

Uniper ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,81 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von -8,47 EUR je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 34.209,00 EUR, gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,25 Prozent präsentiert.

Am 31.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Uniper veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -10,564 EUR je Aktie in den Uniper-Büchern.

