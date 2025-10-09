Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 32,50 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:39 Uhr 2,8 Prozent auf 32,50 EUR. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 32,05 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.789 Uniper-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 49,97 EUR. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 53,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,80 EUR. Abschläge von 2,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Uniper-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,233 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 EUR, nach 1,00 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Uniper-Aktie.

