Uniper Aktie News: Uniper am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Uniper gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 5,12 EUR abwärts.

Das Papier von Uniper befand sich um 11:50 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 5,12 EUR ab. Die Uniper-Aktie sank bis auf 5,09 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,11 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 30.987 Aktien.

Am 22.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 155,86 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 58,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,50 EUR.

Am 04.05.2023 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 34.209,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 50,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 68.757,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Uniper am 01.08.2023 präsentieren. Uniper dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR ausweisen wird.

