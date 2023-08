Uniper Aktie News: Uniper verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Uniper-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,20 EUR an der Tafel.

Die Uniper-Aktie zeigte sich um 09:02 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,20 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 6,20 EUR. Bei 6,20 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.840 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,55 EUR an. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 37,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Uniper-Aktie wird bei 3,62 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -8,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.209,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.757,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Uniper wird am 31.10.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

