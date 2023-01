Uniper Aktie News: Uniper zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,82 EUR

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 2,77 EUR. Bei 2,83 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 429.784 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 41,79 EUR markierte der Titel am 18.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 93,37 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Abschläge von 32,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 03.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -13,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 37.050,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Uniper am 17.02.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 12.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -18,350 EUR je Uniper-Aktie.

