Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 6,19 EUR.

Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:47 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 6,19 EUR. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 6,13 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,24 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 110.642 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 2,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 3,62 EUR an.

Am 04.05.2023 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von -8,47 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34.209,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 68.757,00 EUR in den Büchern gestanden.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Uniper rechnen Experten am 12.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Uniper 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR ausweisen wird.

