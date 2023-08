Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 09:05 Uhr stieg die Uniper-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 6,35 EUR. Bei 6,39 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,24 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 21.534 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 8,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 67,09 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,62 EUR je Uniper-Aktie aus.

Am 04.05.2023 äußerte sich Uniper zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,81 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -8,47 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 34.209,00 EUR, gegenüber 68.757,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 50,25 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Uniper am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Uniper-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -10,564 EUR je Uniper-Aktie.

