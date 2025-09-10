DAX23.640 ±0,0%ESt505.371 +0,2%Top 10 Crypto16,09 +1,8%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1694 ±-0,0%Öl67,44 -0,2%Gold3.630 -0,3%
Kurs der Uniper

Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Verlusten

11.09.25 09:25 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Verlusten

11.09.25 09:25 Uhr

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 36,00 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 36,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 36,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,40 EUR. Bisher wurden heute 196 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Analysen zu Uniper

DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.06.2022Uniper OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Uniper HoldDeutsche Bank AG
07.09.2022Uniper HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2022Uniper Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.10.2023Uniper SellUBS AG
26.07.2023Uniper SellUBS AG
19.01.2023Uniper SellUBS AG
16.12.2022Uniper UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.11.2022Uniper SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Uniper nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
