Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Uniper-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 36,00 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für die Uniper-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 36,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Uniper-Aktie bis auf 36,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,40 EUR. Bisher wurden heute 196 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 55,78 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Uniper-Aktie. Am 11.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 35,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.

Am 07.08.2025 hat Uniper in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je Aktie aus.

